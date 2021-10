Inter-Juventus, bianconeri al lavoro dopo lo Zenit: Allegri ritrova Dybala

Inter-Juventus è una delle partite più attese della nona giornata di Serie A, in programma domenica a San Siro alle ore 20.45 (QUI le ultime sui nerazzurri). I bianconeri di Massimiliano Allegri, reduci da una striscia positiva tra campionato e Champions League, sono tornati oggi al lavoro con un uomo in più

VERSO IL DERBY D’ITALIA – Inter-Juventus si avvicina e i bianconeri di Massimiliano Allegri, dopo la trasferta vittoriosa in Russia contro lo Zenit, si sono ritrovati al Training Center per lavorare in vista di domenica sera. Nella seduta di allenamento odierna Giorgio Chiellini e compagni si sono concentrati sulla manovra e chi ha giocatori mercoledì sera in Champions League ha chiuso l’allenamento con una partitella su campo allungato. Paulo Dybala ha svolto l’intera seduta in gruppo, dunque a San Siro ci sarà.

Fonte: juventus.com