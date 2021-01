Inter-Juventus, bianconeri al lavoro: Chiesa e McKennie in gruppo

Andrea Pirlo Juventus

Inter-Juventus si avvicina. I bianconeri, guidati da Andrea Pirlo, si sono allenati questa mattina per preparare la sfida ai nerazzurri. Il tecnico bianconero ritrova Chiesa e McKennie che hanno lavorato in gruppo

GRUPPO – La Juventus, questa mattina, ha svolto l’allenamento in preparazione alla sfida di San Siro. Il tecnico bianconero ha ritrovato Chiesa e McKennie che hanno svolto parte del lavoro in gruppo: “La Juventus, dopo i successi con Udinese, Sassuolo, Milan e Genoa che hanno aperto il 2021 continua a preparare la sfida contro l’Inter in programma a San Siro domenica, 17 gennaio, alle 20:45.Nella seduta mattutina di oggi la squadra si è concentrata sulla gestione del possesso e sulle esercitazioni tattiche. Chiesa e McKennie si sono allenati parzialmente in gruppo. Domani, vigilia di Inter-Juventus, appuntamento al JTC al mattino”.

