Inter-Juventus, bene Barella e due centrali difensivi: le pagelle − TS

L’Inter con la Juventus ha subito la seconda sconfitta di fila in campionato. I nerazzurri comunque non hanno offerto una prova del tutto insufficiente e a dimostrarlo ci sono le pagelle di Tuttosport che premiano Barella e la difesa.

LE PAGELLE − Ieri sera per l‘Inter è arrivata la nona sconfitta di questa stagione in Serie A. Contro una buona Juventus i nerazzurri non hanno comunque sfigurato in toto. Secondo Tuttosport infatti ci sono ben tre giocatori al di sopra della sufficienza, ovvero Barella, de Vrij e Acerbi che portano a casa un ottimo 6,5. Tra le altre note positive vi sono anche Darmian, Calhanoglu e Mkhitaryan i quali hanno offerto una prestazione sufficiente. Prova opaca invece per il resto della squadra che non riesce a raggiungere il 6 in pagella. Per i nerazzurri i peggiori in campo sono risultati essere Onana, Dumfries e Lautaro Martinez autori di una prova valutata ampiamente insufficiente con un 4,5.

Fonte: Tuttosport