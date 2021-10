Inter-Juventus, ballottaggio Vidal-Vecino in mezzo! Darmian dal 1′ – Sky

Inter-Juventus è la sfida in programma domenica a San Siro alle ore 20.45 (QUI le ultime sugli avversari), valida per la nona giornata di Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni di Paventi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, potrebbero rimanere fuori Calhanoglu e Dumfries (QUI l’intervista dell’olandese)

ESCLUSIONI – Inter-Juventus è una sfida un po’ agli opposti: da una parte un attacco molto prolifico, dall’altro una difesa che ultimamente sembra imperforabile. Secondo Andrea Paventi, per la sfida di domenica sera Simone Inzaghi potrebbe lasciare in panchina Hakan Calhanoglu: «L’Inter è una macchina da gol, lo sta dimostrando anche con Simone Inzaghi. Solo il Bayern Monaco ha fatto meglio dei nerazzurri, che evidentemente hanno un’indole offensiva. Va registrata un po’ meglio la fase difensiva per trovare equilibrio. Per quanto riguarda la formazione, per abitudine Inzaghi fa qualche prova in più a ridosso della partita. Al momento Bastoni è favorito su Dimarco nella linea difensiva a tre insieme a Skriniar e de Vrij con Handanovic in porta. Sulle fasce giocheranno Darmian e Perisic. In mezzo Brozovic e Barella sicuri del posto, l’altro se lo giocheranno Vidal e Vecino. Davanti Lautaro Martinez e Dzeko».