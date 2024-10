Inter-Juventus, avanza Asllani? La probabile formazione

Inter-Juventus sarà la nona giornata di questa Serie A 2024-2025: di seguito la probabile formazione del tecnico Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Inter-Juventus è il big match della nona giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri arrivano all’incontro con 5 vittorie consecutive tra Serie A e Champions League, avendo dimostrato di essere riusciti a gestire la sconfitta nel derby contro il Milan nel modo giusto per creare e non distruggere. La squadra bianconera rappresenta una sfidante ostica, ma l’Inter intende dare un segnale all’avversaria e a tutte le altre concorrenti per lo scudetto. Il match sarà l’occasione per vedere il primo duello stagionale tra Simone Inzaghi e Thiago Motta, due dei tecnici più apprezzati del nostro campionato.

Inter-Juventus, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – Il tecnico Inzaghi ha un grande dubbio per Inter-Juventus. Ovviamente, il riferimento è alla presenza o meno di Kristjan Asllani al posto di Nicolò Barella nella posizione di regista. Mentre fino a ieri sembrava quasi certa la titolarità del sardo in quel ruolo, il fatto che l’albanese si sia allenato oggi in gruppo ha parzialmente rivoluzionato la realtà. Nelle ultime ore sono salite le quotazioni dell’ex Empoli, anche se i dubbi in merito a tale scelta non sono stati ancora sciolti dal piacentino. Per il resto, nessun dubbio di formazione in difesa e in attacco.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.