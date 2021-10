Inter-Juventus, Allegri vara il 3-5-2: Chiellini titolare, Dybala jolly – CdS

Inter-Juventus è il big match in programma questa sera alle 20:45. Allegri, per la sfida di San Siro, pensa al 3-5-2: Chiellini titolare in difesa. Dybala jolly dalla panchina. Le ultime dal Corriere dello Sport

LE SCELTE – Inter-Juventus andrà in scena questa sera alle 20:45. In vista del big match di San Siro Allegri potrebbe varare una formazione a specchio: un 3-5-2 con Szczesny in porta. Difesa formata da Danilo, De Ligt e Chiellini, con Bonucci, non al meglio, che dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo, sugli esterni, agiranno Cuadrado ed Alex Sandro con Bentancur, Locatelli e Bernardeschi in mezzo. In attacco pronti Morata e Chiesa, con Dybala che sarà il jolly da pescare dalla panchina.

Fonte: Corriere dello Sport