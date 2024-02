Inter-Juventus, Allegri convinto: orientato su una scelta davanti – Sky

Così come il collega Simone Inzaghi, anche Massimiliano Allegri continua con gli ultimi preparativi per Inter-Juventus. Secondo Giovanni Guardalà di Sky Sport, il tecnico bianconero è sempre più orientato verso una scelta in attacco.

SCELTE – Massimiliano Allegri prosegue con la preparazione di Inter-Juventus. Ed è orientato sempre di più verso una scelta ben definita in attacco. Al fianco di Dusan Vlahovic, infatti, è sempre più probabile la partenza da titolare di Kenan Yildiz al posto di Federico Chiesa. Non per questioni fisiche, secondo il collega Giovanni Guardalà, ma più per motivazioni tecniche con la schermatura di Hakan Calhanoglu.