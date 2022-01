Inter-Juventus, Allegri ritrova Bonucci. Dubbio Dybala in formazione

Inter-Juventus si giocherà domani alle 21. Per la Supercoppa Italiana Allegri ha Szczesny a mezzo servizio (vedi articolo), ma recupera Bonucci e deve scegliere se mantenere Dybala in formazione.

CAMBIA DAVANTI – Per Inter-Juventus la formazione bianconera, per forza di cose, dovrà essere molto diversa da quella vista a Roma. Sono squalificati Juan Guillermo Cuadrado e Matthijs de Ligt, visto che le sanzioni della Serie A contano anche per la Supercoppa Italiana, in più c’è Federico Chiesa che ha finito anzitempo la stagione avantieri dopo il grave infortunio dell’Olimpico. Massimiliano Allegri rilancia Alvaro Morata come punta centrale (ha avviato la rimonta coi giallorossi) e non dovrebbero esserci dubbi pure su Federico Bernardeschi largo a sinistra. Il ballottaggio è più a destra, proprio per sostituire Chiesa: Paulo Dybala ha giocato (e segnato) due giorni fa, ma è pur sempre reduce da un infortunio. In caso di partenza dalla panchina la scelta ricadrebbe su Dejan Kulusevski.

DIETRO DEFINITO – Oggi in conferenza Allegri ha rivelato, a sorpresa, il portiere della Juventus che affronterà l’Inter: Mattia Perin. Questo per la situazione riguardante Wojciech Szczesny, appena reduce dal vaccino e senza Green Pass. In difesa torna fra i convocati Leonardo Bonucci, ma non ha i novanta minuti nelle gambe: parte dal 1’ Giorgio Chiellini, lui rientrato a Roma, in coppia con Daniele Rugani. Sulle fasce conferma per Mattia De Sciglio, autore del rocambolesco 3-4 di domenica, poi più Alex Sandro di Luca Pellegrini. In mezzo al campo nessun dubbio per Manuel Locatelli, anche lui reduce da un gol nell’ultima di campionato, poi spazio per qualche ballottaggio. Rodrigo Bentancur e Weston McKennie appaiono i favoriti per completare il centrocampo bianconero, inseguono Arthur e Adrien Rabiot. Questa la probabile formazione di Allegri per Inter-Juventus: Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Bentancur; Dybala, Morata, Bernardeschi.