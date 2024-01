Inter-Juventus, per Allegri un rientro in gruppo di un altro big

Si avvicina Inter-Juventus e Allegri ha più o meno tutta la squadra a disposizione, salvo ovviamente Milik squalificato e gli assenti di lungo corso. Guardalà, in collegamento su Sky Sport 24, aggiorna su un recupero.

TUTTI O QUASI – Per Inter-Juventus non ci sono più dubbi sul recupero di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese aveva saltato le ultime due partite, contro Lecce ed Empoli, per un problema al polpaccio. Ma si capiva che il suo obiettivo vero era il derby d’Italia. Giovanni Guardalà conferma come abbia recuperato e come sia atteso in gruppo domani. Nella seduta odierna, la seconda di Massimiliano Allegri per questa settimana, c’era intanto Federico Chiesa.