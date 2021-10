Inter-Juventus, Allegri punta su Arthur. Possibile spazio per Kaio Jorge – TS

Inter-Juventus è in programma domenica alle 20:45. Allegri, per il big match di San Siro, dovrebbe affidarsi ad Arthur a centrocampo. In attacco pronto Kaio Jorge. Le ultime dal Tuttosport

LE SCELTE – Inter-Juventus si avvicina. Per il big match di San Siro, in programma domenica sera, Allegri può sorridere: Dybala è recuperato, ma partirà dalla panchina. Il tecnico bianconero, secondo Tuttosport, dovrebbe affidarsi, in difesa a Danilo e Chiellini, con uno tra Bonucci e Chiellini e Cuadrado, che all’occorrenza può avanzare fino al centrocampo, a completare il reparto. A centrocampo pronto Arthur, reduce da buone prestazioni contro Roma e Zenit. In attacco c’è la tentazione Kaio Jorge: il giovane brasiliano, fuori dalla lista UEFA, è reduce dal suo primo gol con la formazione U23 dei bianconeri.

Fonte: Marina Salvetti – Tuttosport