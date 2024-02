Inter-Juventus, Allegri presenta la sfida in conferenza: tutte le info

Inter-Juventus è la partita più attesa della ventitreesima giornata di Serie A, con fischio d’inizio fissato alle ore 20.45 di domenica 4 febbraio a San Siro. Grande attesa anche per le dichiarazioni di Inzaghi e Allegri, con quest’ultimo che ultimamente non ha perso occasione per punzecchiare i nerazzurri: di seguito tutte le info sulla conferenza del tecnico bianconero

CONFERENZA – Inter-Juventus è l’attesissima partita della ventitreesima giornata di Serie A che vale la testa della classifica e anche un pezzettino di scudetto, ricordando che i nerazzurri devono recuperare la partita con l’Atalanta il 28 febbraio. C’è grande attesa per ciò che accadrà in campo ma anche per ciò che diranno i due allenatori, Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri che presenteranno la sfida in conferenza stampa nella giornata di domani (sabato). Sicuramente l’allenatore bianconero è quello che ha dato più spunti nelle ultime settimane, tra battutine e metafore tennistiche e non solo. Allegri parlerà con i giornalisti appunto domani alle ore 11.30 all’Allianz Stadium.