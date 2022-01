Inter-Juventus, Allegri difesa decisa. Esclusione eccellente in attacco?

Inter-Juventus si avvicina. I nerazzurri questa sera affronteranno la squadra di Allegri in Supercoppa Italiana. Il tecnico bianconero sta limando gli ultimi dettagli di formazione

DIFESA − È il giorno di Inter-Juventus, finalissima di Supercoppa Italiana. Dopo Simone Inzaghi (vedi articolo), anche Massimiliano Allegri sta limando gli ultimi dettagli per la formazione da schierare contro l’Inter dal primo minuto. Come riporta Giovanni Guardalà di Sky Sport, il tecnico toscano dovrà fare delle scelte obbligate in difesa. In panchina il rientrante Bonucci che sarà rivelato da Rugani accanto a Chiellini; mentre nelle fasce pronti De Sciglio a destra e Alex Sandro a sinistra. Quest’ultima sta vincendo il ballottaggio con Luca Pellegrini.

IN AVANTI − In attacco, nonostante le emergenze, Allegri dovrebbe rinunciare a Paulo Dybala. Infatti, pronto a partire dal 1′ Dejan Kulusevski che si posizionerà accanto a Morata per dare fastidio ad inizio azione all’interista Marcelo Brozovic.