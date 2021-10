Inter-Juventus, Allegri: «Chiellini riposa con lo Zenit. Dybala? Tutto procede»

Inter-Juventus è la sfida in programma domenica alle ore 20.45 a San Siro, valida per la nona giornata di Serie A. Allegri, dopo aver parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League con lo Zenit (vedi articolo), è intervenuto ai microfoni di Sky Sport annunciando che Chiellini riposerà in vista dei nerazzurri

RIPOSO – Inter-Juventus è il match in programma domenica alle ore 20.45 a San Siro. Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida di Champions League con lo Zenit, annuncia che Giorgio Chiellini riposerà: «De Ligt gioca domani mentre Chiellini riposerà. Dybala rimane a Torino, dovrebbe esserci domenica con l’Inter e tutto procede nel migliore dei modi».