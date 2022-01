Inter-Juventus 1-1 al 45′, Lautaro Martinez pareggia i conti su rigore

Termina il primo tempo di Inter-Juventus sul punteggio di 1-1, gara valida per la finale di Supercoppa italiana (segui la nostra diretta LIVE testuale). Nerazzurri subito pericolosi nel primo tempo, ma è la Juventus a sbloccare il risultato al 24′. Al 35′ Lautaro Martinez pareggia i conti dal dischetto, questa volta Doveri vede il contatto e assegna il rigore. Al Ecco quanto successo fin qui a San Siro

CASO DUBBIO – L’Inter parte forte rendendosi subito pericolosa con Edin Dzeko, che al 1′ che colpisce di testa su cross di Ivan Perisic. I nerazzurri continuano ad attaccare sfiorando anche la via del gol con Lautaro Martinez subito dopo. Al 10′ i nerazzurri contestano un mancato rigore a seguito di un contatto più che dubbio in area di rigore tra Chiellini e Barella, per l’arbitro non c’è niente. La prima occasione azione della Juventus avviene dopo ben 20 minuti di gioco. Al 24′ la Juventus trova addirittura la rete del vantaggio con McKennie che di testa sorprende Handanovic.

Inter-Juventus 1-1, Lautaro Martinez pareggia dal dischetto

BOTTA E RISPOSTA – Inter troppo frettolosa nei passaggi, la Juventus dopo i primi venti minuti di gioco cresce e trova addirittura la rete del vantaggio dopo una prima parte dominata dai nerazzurri sotto il punto di vista del gioco e dell’intensità. Al 24′ Alvaro Morata in area di rigore trova un cross per Weston McKennie che a pochi passi dalla porta impatta di testa spiazzando Handanovic. L’Inter prova a reagire e così al 35′ trova la rete del pareggio con Lautaro Martinez dal dischetto: precedentemente De Sciglio aveva atterrato Edin Dzeko in area di rigore.