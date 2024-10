Inter-Juventus 4-4, le statistiche: tutti i dati di un derby pazzo!

Inter-Juventus è terminata con un clamoroso 4-4 a San Siro, derby d’Italia valido per la nona giornata di Serie A. Doppiette per Zielinski e Yildiz. Ben otto gol e tantissime emozioni. Statistiche di Inter-Juventus.

PARI ASSURDO – Derby d’Italia incredibile al Meazza tra Inter e Juventus, che se le danno di santa ragione nel vero senso della parola. Due doppiette a testa per Piotr Zielinski e Kenan Yildiz, poi in gol anche Mkhitaryan, Weah, Vlahovic e Dumfries. Una partita assurda già nel primo tempo chiuso sul risultato di 3-2 dell’Inter, che era passata in vantaggio per poi farsi rimontare e contro-rimontare nuovamente. Nella ripresa, rimonta della Juventus da 4-2 a 4-4. Un match incredibile e allo stesso tempo molto equilibrato, come attesta anche il possesso palla: 47% nerazzurro contro il 53% della Juventus. Sui tiri totali, la Beneamata domina 18 a 10, ma il dato si riequilibra sui tiri in porta: 9 contro 5. Vecchia Signora cinica: 5 tiri tra i pali e 4 centri.

Inter-Juventus 4-4: le statistiche della partita

NUMERI – Inter-Juventus termina 4-4 a San Siro, dove si vede di tutto e di più. Otto gol, due rigori, ma anche diversi errori difensivi sia lato nerazzurro che lato bianconero. Nel complesso, è una partita dal punto di vista dei provvedimenti tranquilla, con appena tre cartellini estratti dal direttore di gara Guida. Di seguito la grafica con le statistiche e i numeri della partita.