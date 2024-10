Inter-Juventus 4-4, pareggio assurdo a San Siro. Troppi sprechi

Termina sul punteggio di 4-4 Inter-Juventus, sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 3-2.

POKER – L’Inter esce dagli spogliatoi con una fame di segnare incredibile e mette subito in mostra la volontà di chiudere la partita con la Juventus il prima possibile. Ci va vicino al 50′, quando Federico Dimarco entra in area dalla sinistra e Di Gregorio para, ma a porta vuota Denzel Dumfries liscia completamente il pallone che varrebbe il 4-2. Ma l’olandese si fa perdonare poco dopo: calcio d’angolo, Di Gregorio esce a vuoto e Danilo spizza appena di testa con la sfera che finisce sui piedi di Dumfries, diagonale e 4-2. Da qui è un monologo nerazzurro, con Di Gregorio chiamato a due incredibili parate su un tentativo di Dimarco prima e di Barella poi, evitando il 5-2. Al 70′ è ancora la squadra di casa ad andare a un passo dal gol, quando Lautaro Martinez spizza di testa su un calcio d’angolo e la palla esce di uno zero a lato.

Inter-Juventus, nerazurri troppo spreconi. Kenan Yildiz entra e punisce

PAREGGIO ASSURDO – Poco dopo, però, al 71′, il neoentrato Yildiz riapre la partita: palla recuperata sulla trequarti bianconera, il turco riceve palla e punta Dumfries andando poi a trovare un preciso diagonale dove Sommer non può arrivare e che vale il 4-3. Ed è solo l’antipasto di quello che sta per succedere dopo: un’Inter sprecona, infatti, subisce anche il gol del pareggio. Minuto 82, azione dalla destra con palla che supera tutta la difesa, giocatori nerazzurri fuori posizione e Kenan Yildiz trova la sua doppietta personale e il 4-4. Nel finale, le due squadre ci provano con tutte le forze a trovare il gol di una clamorosa vittoria, che però non arriva. Finisce qui, un assurdo pareggio in quel di San Siro.

INTER-JUVENTUS 4-4

rig. Zielinski al 15′ e al 38′, Vlahovic al 20′, Weah al 27′, Mkhitaryan al 35′, Dumfries al 54′, Yildiz al 71′ e all’82’