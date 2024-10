Inter-Juventus 3-2 al 45′, succede di tutto! Zielinski glaciale

Termina sul punteggio di 3-2 il primo tempo di Inter-Juventus, sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

BOTTA E RISPOSTA – Non si mette bene Inter-Juventus per i nerazzurri, che a San Siro tornano a mostrare tutte le fragilità difensive di questa prima parte di stagione. Eppure la sfida si mette sui binari giusti dopo 14 minuti, quando Marcus Thuram anticipa bene Danilo in area, il brasiliano lo colpisce sulla caviglia in ritardo e il direttore di gara non può far altro che fischiare un sacrosanto rigore. Sul dischetto si presenta Piotr Zielinski, che tira una bomba centrale e spiazza Michele Di Gregorio trovando così il gol del vantaggio. Un vantaggio che, però, dura poco. Al 20′ grave errore difensivo, con Cabal che scodella una palla per Weston McKennie incredibilmente tutto solo in area, lo statunitense appoggia per Dusan Vlahovic che deve solo spingere in rete tutto solo.

Inter-Juventus, dal vantaggio, allo svantaggio… Al nuovo vantaggio!

TUTTO RIBALTATO – L’Inter prova a reagire, ma fatica a costruire una manovra fluida anche a causa del pressing efficace della Juventus. Tanto che al 27′ Lautaro Martinez perde palla a centrocampo, i bianconeri ripartono sulla destra con Francisco Conceicao che si guadagna il fondo, mette in mezzo e Timothy Weah davanti alla porta deve solo spingere in rete. E quando la Juventus sembra in controllo della partita, ecco che i nerazzurri ribaltano tutto: prima al 35′, quando con un’azione corale fantastica arriva il pallone a Henrikh Mkhitaryan che buca Di Gregorio. Poi al 38′ Danilo commette ancora fallo in area di rigore e si ripresenta sul dischetto Zielinski che, nonostante il portiere bianconero tocchi, sigla anche il 3-2. Nel finale i nerazzurri controllano e provano a cercare anche il quarto gol, senza però riuscire a trovare lo spunto giusto. A un soffio dal fischio, Weah con un tiro a giro ci prova, la palla esce di un niente. E finisce qui il primo tempo.

INTER-JUVENTUS 3-2

rig. Zielinski al 15′ e al 38′, Vlahovic al 20′, Weah al 27′, Mkhitaryan al 35′