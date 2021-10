Inter-Juventus 1-0 al 45′, Dzeko ringrazia Calhanoglu e sblocca il risultato!

Termina il primo tempo di Inter-Juventus, sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie A (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui a San Siro, con i nerazzurri in vantaggio grazie a una rete di Edin Dzeko e propiziata da Hakan Calhanoglu.

VANTAGGIO NERAZZURRO – La prima grande occasione di Inter-Juventus nasce dai piedi di Alvaro Morata, che lascia partire un tiro non pericolosissimo ma Samir Handanovic interviene male e deve ringraziare i difensori che impediscono ad Alex Sandro di trovare il tap-in vincente. Tuttavia, la partita si sblocca in favore dei nerazzurri al 17′: Hakan Calhanoglu lascia partire un siluro da fuori area che si stampa sulla traversa, ma Edin Dzeko è bravo come un rapace a gettarsi sul pallone e a bruciare Giorgio Chiellini sul filo del fuorigioco trovando il gol dell’1-0. Subito dopo la rete, Massimiliano Allegri è costretto a cambiare Federico Bernardeschi per un problema alla spalla, dentro Rodrigo Bentancur al suo posto.

Inter-Juventus, nerazzurri in vantaggio all’intervallo

PRIMO TEMPO DAVANTI – Dopo la rete dell’1-0 gli ospiti provano a reagire ed è Juan Cuadrado con un siluro dalla distanza a creare qualche brivido ai tifosi nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi tiene però bene il campo, creando anche un altro pericolo con Edin Dzeko che, solo in area, non riesce a trovare la sponda di testa per liberare Lautaro Martinez al tiro. Primo tempo che procede ad alta intensità, con una nuova occasione per la Juventus al 42′, quando Bonucci prova il tiro su un pallone vagante nell’area nerazzurra, ma la sfera termina di poco a lato dalla porta di Handanovic. Dopo tre minuti di recupero arriva il fischio che manda le squadre negli spgoliatoi sul risultato di 1-0.

INTER 1 – 0 JUVENTUS

MARCATORI: Dzeko (I) al 17′

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 48 Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi

JUVENTUS (3-5-2): 1 Szczesny; 6 Danilo Luiz, 19 Bonucci, 3 Chiellini (C); 11 Cuadrado, 14 McKennie, 27 Locatelli, 20 Bernardeschi, 12 Alex Sandro; 44 Kulusevski, 9 Morata.

A disposizione: 23 Pinsoglio, 36 Perin; 2 De Sciglio, 4 de Ligt, 5 Arthur, 8 Ramsey, 10 Dybala, 17 Luca Pellegrini, 21 Kaio Jorge, 22 Chiesa, 24 Rugani, 30 Bentancur.

Allenatore: Massimiliano Allegri