Inter, Inzaghi con i titolari! Solo un piccolo dubbio in difesa – CdS

L’Inter si prepara ad affrontare la Fiorentina al Franchi con una formazione che rispecchia le scelte obbligate di Simone Inzaghi, condizionato da alcune assenze di peso. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, solo un piccolo dubbio per il tecnico piacentino e riguarda la difesa.

LE CONDIZIONI DEL GRUPPO – Non faranno parte della spedizione in Toscana Benjamin Pavard, fermo ai box da settimane, e Carlos Augusto, rimasto a Milano per un problema muscolare. A questi si aggiunge Francesco Acerbi, ancora indisponibile, mentre è stato escluso all’ultimo momento anche il terzo portiere Di Gennaro, che nei prossimi giorni sarà operato per un trauma distorsivo alla mano sinistra. Questi forfait costringono Inzaghi a rimaneggiare leggermente la formazione, soprattutto nel reparto difensivo. Sul fronte delle buone notizie, Davide Frattesi ha smaltito l’infiammazione alla caviglia e sarà regolarmente a disposizione in panchina. La sua presenza rappresenta una valida alternativa a partita in corso per il centrocampo.

Inter, le probabili scelte di Simone Inzaghi

– In porta ci sarà Yann Sommer, con una difesa a tre formata da Yann Bisseck, Stefan De Vrij e Alessadro Bastoni. La principale incertezza della vigilia riguardava la scelta tra Matteo Darmian e lo stesso Bisseck come “braccetto” destro: Inzaghi sembra aver optato per il tedesco, garantendo maggiore fisicità contro gli attacchi viola. A centrocampo, Denzel Dumfries e Federico Dimarco presidieranno le fasce, mentre la regia sarà affidata a Hakan Calhanoglu. Ai suoi lati agiranno Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan, con quest’ultimo preferito per esperienza e capacità di inserirsi in zona offensiva. In attacco, confermata l’intoccabile coppia Thuram e Lautaro Martinez, che ha dimostrato di essere il motore offensivo della squadra, con 11 partenze da titolari insieme su 13 gare di campionato.