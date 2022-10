Inter, Inzaghi sorride in vista del Viktoria Plzen: solo uno lavora a parte – Sky

L’Inter si prepara alla sfida con il Viktoria Plzen in Champions League che con una vittoria (o comunque facendo lo stesso risultato del Barcellona) potrebbe aprire le porte degli ottavi di finale. Migliora Lukaku (vedi articolo), solo un nerazzurro lavora a parte. Di seguito le ultime di Sky Sport

UNO SOLO A PARTE – L’Inter di Simone Inzaghi dopo la vittoria pirotecnica sul campo della Fiorentina si prepara alla sfida con il Viktoria Plzen, in programma mercoledì alle ore 18.45 a San Siro. Da Appiano Gentile giungono buone notizie con la convocazione imminente di Romelu Lukaku dopo due mesi di assenza ma anche con i miglioramenti di Marcelo Brozovic (vedi articolo). Intanto Inzaghi ritrova in gruppo anche Roberto Gagliardini, dunque l’unico a lavorare ancora a parte è il croato ma se tutto procede per il meglio il rientro in gruppo potrebbe essere a un passo.