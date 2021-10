Inter, Inzaghi ritrova Calhanoglu: maglia da titolare contro la Juventus?

Inter in campo oggi per preparare la sfida contro la Juventus in programma domenica (QUI le immagini dell’allenamento). Calhanoglu oggi si è allenato con il gruppo e i prossimi allenamenti potrebbero essere decisivi per capire se sarà pronto per una maglia da titolare contro i bianconeri.

ALLENAMENTO – Inter, oggi anche Hakan Calhanoglu si è allenato con il resto del gruppo. Un recupero importante per Simone Inzaghi, che dopo aver parlato con il ragazzo prima della sfida di UEFA Champions League contro lo Sheriff, ha deciso di non convocarlo. Ora il centrocampista sta meglio ed è convocabile per la sfida di domenica contro la Juventus. Resta da capire, però, se sarà pronto per riprendersi una maglia da titolare che manca addirittura dalla sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Attenzione alla concorrenza, visto che il ballottaggio è aperto con Arturo Vidal, autore di una straordinaria prestazione proprio in Europa, dove ha giocato al posto del turco.