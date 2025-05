Inter, Inzaghi concede il riposo pre Lazio: sfiducia per quattro rientri

Dopo aver trovato il successo a Torino, Simone Inzaghi dispone un po’ di riposo per la sua armata nerazzurra. In vista della Lazio, però, vige sfiducia per il rientro dei quattro infortunati dell’Inter.

RIPOSO MERITATO – Il confronto casalingo contro il Barcellona dello scorso mercoledì ha alzato di gran lunga l’umore nello spogliatoio dell’Inter, ma anche lasciato qualche strascico di troppo a livello fisico. Sono quattro, infatti, i giocatori rimasti fuori dalla gara di campionato contro il Torino di ieri sera, per via di una serie di problemi e infortuni. Nonostante l’ampio turnover obbligatoriamente utilizzato da Simone Inzaghi, i nerazzurri sono comunque riusciti ad ottenere tre punti cruciali per mantenere un distacco minimo dal Napoli in chiave scudetto. Proprio per questo l’allenatore interista può permettersi di concedere un po’ di tempo libero ai suoi ragazzi, prima di pensare al prossimo obiettivo in campionato: la sfida casalinga contro la Lazio in programma domenica prossima.

Inter, le sensazioni di Inzaghi sugli infortunati dopo il Torino e in vista della Lazio

GLI INFORTUNI – A rivelare la decisione è lo stesso mister Inzaghi, al termine della gara contro il Torino, quando davanti ai giornalisti ha dichiarato che i suoi nerazzurri avranno qualche giorno libero, per riposare dopo il tour de force delle ultime settimane. Al ritorno sui campi d’allenamento di Appiano Gentile, però, l’allenatore piacentino potrebbe rischiare di dover lavorare ancora senza i quattro infortunati: Davide Frattesi, Henrikh Mkhitaryan, Benjamin Pavard e Lautaro Martinez. Sempre secondo quanto dichiarato da Inzaghi, infatti, è difficile poter riavere questi calciatori in tempo per la sfida di domenica contro la Lazio. Meno sfiducia per il rientro, invece, pensando all’ultima di campionato in casa del Como.