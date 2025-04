Inter, Inzaghi in emergenza prima del derby: assenze in ogni reparto – CdS

L’Inter si avvicina alla semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Milan in piena emergenza. Proprio nel momento più delicato della stagione, con un aprile ricco di impegni cruciali, come sottolineato dal Corriere dello Sport Simone Inzaghi deve fare i conti con numerose assenze in ogni reparto.

ATTACCO DECIMATO – Il reparto offensivo è il più colpito. Mehdi Taremi è out per un risentimento agli adduttori e salterà il derby. A lui si aggiunge Lautaro Martinez, che continua a lavorare a parte e non sarà disponibile per partire dal primo minuto. L’obiettivo dell’argentino è rientrare per la sfida contro il Parma, ma solo per uno spezzone di gara. Inzaghi si affiderà quindi a Marcus Thuram e Marko Arnautovic, con Joaquin Correa come alternativa.

IN EMERGENZA – Anche la mediana nerazzurra è in emergenza. Kristjan Asllani sarà squalificato e non potrà prendere parte alla sfida contro il Milan, mentre Piotr Zielinski, fermo da tempo per infortunio, tornerà solo a fine aprile. Questo costringerà Inzaghi a gestire con attenzione le energie di Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan, senza possibilità di turnover. Sulle corsie esterne, Denzel Dumfries resterà indisponibile per almeno altri dieci giorni, mentre Nicola Zalewski, reduce da un problema al polpaccio, non ha ancora la condizione ottimale per giocare una partita intera. In difesa, la situazione non è migliore: Stefan De Vrij sta ancora convivendo con fastidi al ginocchio e, sebbene oggi sia atteso in gruppo, resta da valutare la sua reale disponibilità per il derby.

Inzaghi costretto a soluzioni alternative

CAMBI OBBLIGATI – Con un calendario fitto di impegni tra Coppa Italia, campionato e Champions League, l’Inter dovrà stringere i denti. Inzaghi dovrà fare scelte obbligate e chiedere un ulteriore sforzo ai suoi titolari, sperando di recuperare quanto prima alcuni degli assenti per affrontare al meglio il rush finale della stagione.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno