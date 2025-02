Inter, Inzaghi conferma Frattesi e cambia tutto! La formazione contro la Lazio

Inzaghi è chiamato a gestire con attenzione la rosa tra infortuni e impegni ravvicinati. Dunque ampio turnover questa sera ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio: spazio a Frattesi che ha recuperato al meglio, ma anche alla coppia inedita in attacco e non solo. Tutte le novità di formazione per l’Inter.

FORMAZIONE RIVOLUZIONATA – Dopo la vittoria contro il Genoa che ha regalato ai nerazzurri la vetta della classifica di Serie A e in attesa del big match contro il Napoli di Antonio Conte, l’Inter si prepara ad affrontare la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia. La sfida, in programma martedì 25 febbraio alle ore 21 a San Siro, sarà un banco di prova importante per la squadra di Simone Inzaghi, che punta ad accedere alla semifinale dove troverebbe il Milan. L’assenza di Yann Sommer tra i pali costringe il tecnico a confermare Josep Martinez come titolare. In difesa spazio al turnover: Stefan De Vrij tornerà titolare al centro della retroguardia, affiancato da Benjamin Pavard a destra e Yann Bisseck a sinistra, con Alessandro Bastoni che godrà di un turno di riposo. Una linea difensiva solida ma inedita.

Inzaghi cambia tutto il centrocampo dell’Inter! C’è Frattesi

ANCORA FIDUCIA – Le novità più rilevanti arrivano a centrocampo, dove Inzaghi opta per una linea completamente rinnovata. In regia ci sarà Kristjan Asllani, che avrà il compito di far rifiatare Hakan Calhanoglu e orchestrare il gioco della squadra. Ai suoi lati agiranno Piotr Zielinski e soprattutto Davide Frattesi, prenderà il posto di Henrikh Mkhitaryan. Sulle fasce, Matteo Darmian prenderà il posto di Denzel Dumfries sulla destra, mentre Federico Dimarco stringerà i denti e sarà confermato a sinistra, l’unico a disposizione in quel ruolo considerata l’assenza anche di Carlos Augusto.

ATTACCO INEDITO – In attacco spazio alla coppia formata da Marko Arnautovic e Mehdi Taremi. Il tecnico, ancora senza Marcus Thuram alle prese con un recupero fondamentale in vista della sfida col Napoli, sceglie di far rifiatare Lautaro Martinez. Arnautovic cercherà di sfruttare la sua fisicità contro la difesa biancoceleste, mentre Taremi vuole ritrovare gol e soprattutto fiducia, dato che la voglia nelle ultime partite non è mancata.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Bisseck; Darmian, Zielinski, Asslani, Frattesi, Dimarco; Arnautovic, Taremi.