Inter, Inzaghi in finale contro il Milan cambia coppia d’attacco! La probabile formazione

Stasera, alle 20:00, l’Inter scenderà in campo contro il Milan nella finale della Supercoppa Italiana, in programma all’Al-Awwal Park di Riyadh. Inzaghi ha definito gli ultimi dettagli della formazione, costretto a fare i conti con alcune defezioni importanti nel reparto offensivo.

ASSENTI – La notizia principale per l’Inter di Simone Inzaghi è l’assenza di Marcus Thuram, fermato da un problema fisico. L’attaccante francese aveva riportato una lieve elongazione all’adduttore della coscia sinistra durante la partita contro l’Atalanta. Sebbene le condizioni del giocatore siano migliorate nelle ultime ore, non è al meglio e, al massimo, potrebbe trovare posto in panchina. Anche Joaquín Correa non sarà della partita. L’argentino non ha preso parte alla rifinitura di ieri a causa di un leggero affaticamento muscolare, lasciando l’Inter con opzioni limitate in avanti in formazione.

LE SCELTE DI FORMAZIONE – La formazione dell’Inter scelta da Inzaghi rispecchia in gran parte quella schierata contro l’Atalanta nell’ultima gara di campionato. Il modulo sarà il consueto 3-5-2, con Yann Sommer tra i pali. La difesa a tre vedrà Yann Bisseck, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni. Sulle fasce spazio a Dumfries a destra e Dimarco a sinistra, mentre la mediana sarà composta da Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. In attacco, come detto, saranno Lautaro Martinez e Mehdi Taremi a cercare di scardinare la retroguardia del Milan. Lautaro, nonostante un periodo non brillante sottoporta, rimane il leader tecnico ed emotivo della squadra. La situazione in panchina offre a Inzaghi poche soluzioni offensive. Marko Arnautovic è il primo e unico vero cambio per l’attacco. Il resto della panchina include diversi giovani Primavera, e altri invece di esperienza.

Inter, la probabile formazione di Inzaghi per la finale

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Calligaris; Aidoo, Alexiou, Palacios, Darmian, Carlos Augusto, Buchanan, Berenbruch, Asllani, Frattesi, Zielinski, Arnautovic, Thuram, Correa.