Inter, Inzaghi dirige l’allenamento (sotto la pioggia): c’è D’Ambrosio. Scalpita Dimarco – Sky

Prosegue il lavoro dell’Inter ad Appiano Gentile in vista della sfida di sabato 20 contro lo Spezia, a San Siro. Allenamento mattutino per gli uomini di Simone Inzaghi.

SOTTO LA PIOGGIA – L’Inter questa mattina si è riunita come di consueto ad Appiano Gentile per svolgere l’allenamento mattutino, oggi caratterizzato dalla pioggia. Da segnalare il ritorno in campo di Danilo D’Ambrosio. Tutta la rosa a disposizione di mister Simone Inzaghi, tranne il solo Hnerikh Mkhitaryan. Scalpita in allenamento Federico Dimarco, che potrebbe insidiare Robin Gosens sulla fascia sinistra. Dopo l’allenamento, il tecnico è rimasto ad Appiano Gentile per un pranzo con la dirigenza (vedi QUI). La squadra effettuerà domani l’allenamento di rifinitura, ma non alla Pinetina bensì a San Siro, su richiesta del tecnico nerazzurro.