Inter, Inzaghi fa la conta col Bayern Monaco: assenze e poche alternative! – TS

Anche Simone Inzaghi si trova in seria difficoltà a causa degli infortuni. L’allenatore arriva a Bayern Monaco-Inter con assenze pesanti e poche alternative: ecco quale sarà la sua soluzione.

CHIARA EMERGENZA – Da settimane si parla tanto – anche troppo – dei numerosi inconveniente fisici in cui è incappato il Bayern Monaco di recente. Molto meno, invece, si pensa all’emergenza che sta vivendo l’Inter nell’ultimo periodo. Come Vincent Komany, infatti, anche Simone Inzaghi arriva al primo dei due scontri dei quarti di finale di Champions League con delle soluzioni ridotte. Le assenze con cui dovrà fare i conti l’allenatore nerazzurro, tra l’altro, non sono neanche così irrilevanti.

Bayern Monaco-Inter, Inzaghi costretto ad adattarsi: ecco quali saranno le soluzioni alternative

ASSENZE PESANTI – Questa sera il problema principale per Inzaghi sarà sugli esterni. In Bayern Monaco-Inter, come spesso accaduto recentemente anche in altre gare, il mister piacentino non avrà a disposizione Denzel Dumfries a destra. La mancanza di fisicità dell’olandese, artefice di una stagione particolarmente brillante, si farà sentire. Soprattutto se unita all’assenza di Federico Dimarco. L’italiano è a Monaco di Baviera insieme al resto della squadra e, pur essendosi allenato, difficilmente farà parte dei titolari. Carlos Augusto dovrebbe prendere il posto del numero trentadue interista, stando alle indicazioni filtrate dalla conferenza stampa di Inzaghi alla vigilia.

SCARSE ALTERNATIVE – Anche se il restante undici nerazzurro dovrebbe essere composto dai titolarissimi, non significa che l’emergenza si fermi sulle fasce. Infatti, l’unica soluzione alternativa a centrocampo sarà quella di Davide Frattesi che, tra l’altro, nella serata di ieri ha perso la cara nonna. Inzaghi non avrà come ricambi in panchina l’infortunato Piotr Zielinski e lo squalificato Kristjan Asllani. Critica la situazione anche in attacco: ci sarà la Thu-La dal primo, ma solo Marko Arnautovic in panchina. Niente Joacquin Correa, fuori dalla lista Champions League, e niente Mehdi Taremi, anche lui fermo ai box per infortunio. Anche contro il Bayern Monaco, dunque, Inzaghi è “costretto” a volgere lo sguardo verso la Primavera: sono quattro i giovani nerazzurri convocati dalla Prima Squadra dell’Inter: De Pieri, Berenbruch, Zanchetta e Re Cecconi.

