Inter, Inzaghi con il fiato sospeso per de Vrij: ecco cosa è successo

L’Inter ha affrontato l’Al-Ittihad all’U-Power Stadium di Monza nella penultima amichevole di precampionato prima dell’esordio in Serie A. La squadra di Inzaghi perde il suo primo test estivo e inoltre deve fare i conti con un altro infortunio: si tratta di de Vrij

SCONFITTA – L’Inter all’U-Power Stadium di Monza ha affrontato l’Al-Ittihad dell’ex nerazzurro Laurent Blanc: i Campioni d’Italia escono sconfitti dalla sfida, con la squadra saudita che si impone per 2-0. Poco brillanti e decisamente sotto ritmo gli uomini di Simone Inzaghi, che domenica 11 agosto voleranno a Londra per l’ultimo impegno non ufficiale. Poi, il prossimo 17 agosto sarà già tempo di campionato con la sfida al Genoa di Alberto Gilardino.

Inter, non solo la prima sconfitta di pre-campionato ma anche un altro infortunio: de Vrij tiene tutti con il fiato sospeso

L’Inter inoltre deve fare i conti con un altro possibile infortunato, ovvero Stefan de Vrij. L’olandese, ritornato ad Appiano Gentile da pochi giorni, è entrato in campo soltanto nel secondo tempo. Sul finire del match il difensore si è fermato a centrocampo, proprio a due passi dalla panchina di Inzaghi, toccandosi i flessori della coscia sinistra. Nelle prossime ore se ne saprà di più. Di certo il tecnico nerazzurro non potrà dormire sogni sereni avendo già Mehdi Taremi, Marko Arnautovic e Piotr Zielinski fuori per infortunio a dieci giorni dall’esordio ufficiale in Serie A.