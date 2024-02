Inter-Salernitana, Inzaghi chiede concentrazione e studia la partita – CdS

Simone Inzaghi chiede massima concentrazione ai suoi. Stasera la sua Inter affronterà la Salernitana: il tecnico piacentino – spiega il Corriere dello Sport – vuole continuare su questa strada.

ATTENZIONE – A poche ore dalla sfida delicata contro la Salernitana, Simone Inzaghi ha fatto capire di non voler sentir parlare di calcoli e scenari dell’Inter ma di scendere in campo sempre nella massima concentrazione. Contro i campani il pericolo è proprio quello di cullarsi dopo le grandi vittorie passate e pensare che possa bastare un impegno relativo per portare a casa altri tre punti. Negli scorsi giorni, Simone Inzaghi ad Appiano Gentile ha insistito su questa strada e ha chiesto ai suoi di non distrarsi, scrive il Corriere dello Sport. Massima attenzione anche ieri tra la seduta in campo e quella video. Nerazzurri che sono rimasti in ritiro nonostante l’impegno serale e quindi niente libera tutti a fine allenamento. Per la gara di stasera il turnover sarà ridotto: l’idea è quella di chiudere la pratica Salernitana il prima possibile per poi far rifiatare i giocatori stanchi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno