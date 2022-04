Inter, Inzaghi chi sceglie in attacco con il Milan? Una coppia in vantaggio

L’Inter ha vinto ieri sul campo dello Spezia ma non c’è tempo per fermarsi a pensare perché martedì i nerazzurri sfideranno il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia (0-0 il risultato dell’andata). Secondo Paventi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, c’è già una coppia d’attacco più probabile

IMBARAZZO DELLA SCELTA – L’Inter ha ottenuto la terza vittoria consecutiva in campionato ma ora è tempo di Coppa Italia dove c’è in ballo la finale. Secondo Andrea Paventi, Simone Inzaghi ha già una coppia d’attacco prediletta per la sfida con il Milan: «La coppia al momento più probabile rimane quella formata da Dzeko e Lautaro Martinez, ma se quelli che entrano continuano a segnare, 12 gol finora dai subentranti, è un fattore importante. Guardare in panchina e pescare chi può fare la differenza è un fattore in più. C’è anche una squadra ritrovata con la scintilla arrivata a Torino e il rientro di Brozovic: con lui tre vittorie consecutive. La squadra al momento è padrona del proprio destino, si è ritrovata nel momento più importante e può essere un elemento insieme all’imbarazzo della scelta che ha adesso Inzaghi».