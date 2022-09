Inter, Inzaghi cambia l’attacco contro il Bayern Monaco. Poi solito dubbio – TS

Inzaghi effettuerà inevitabilmente dei cambi rispetto il derby. Secondo Tuttosport, difatti, contro il Bayern Monaco il tecnico è pronto a cambiare l’attacco dell’Inter. Solito dubbio sulle fasce.

MODIFICHE – Simone Inzaghi è orientato a cambiare qualcosa rispetto il derby perso sabato. Con Romelu Lukaku unico indisponibile della sfida, questa volta sarà Edin Dzeko a prendere il posto di Joaquin Correa in attacco e far coppia con Lautaro Martinez. Sulla fascia sinistra in vantaggio c’è Federico Dimarco, con Robin Gosens appena dietro. A destra Mattia Darmian potrebbe far rifiatare Denzel Dumfries.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati