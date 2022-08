Inter, Inzaghi cambia ancora l’esterno. A centrocampo torna Calhanoglu – CdS

Inter-Cremonese segna il ritorno di Hakan Calhanoglu tra i titolari. Come specificato questa mattina dal Corriere dello Sport, mister Simone Inzaghi cambierà ancora una volta la formazione.

A CENTROCAMPO – Con l’infortunio di Romelu Lukaku, Simone Inzaghi sarà costretto a cambiare l’attacco dell’Inter dopo appena quattro giornate. Dopo aver visionato la situazione in attacco (vedi QUI), il quotidiano romano si sofferma soprattutto a centrocampo: torna titolare Hakan Calhanoglu, mentre sulla fascia sinistra potrebbe rivedersi Robin Gosens. In base alle risposte che darà sul piano della prestazione, si ricaverà qualche indicazione pure per il derby.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno