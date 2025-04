Inter, Inzaghi a corto di alternative! Ma si parla solo delle assenze del Bayern Monaco – CdS

Una trasferta di Champions dalle mille insidie per l’Inter, attesa domani sera all’Allianz Arena per l’andata dei quarti di finale contro il Bayern Monaco. Secondo quanto sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport Simone Inzaghi dovrà fare i conti non solo con le assenze e le condizioni fisiche precarie di alcuni titolari, ma anche con una panchina ridotta all’osso, soprattutto in attacco e a centrocampo.

RIDOTTI ALL’OSSO – In vista di Bayern Monaco-Inter in programma questa sera, l’unica alternativa a Lautaro Martinez e Marcus Thuram sarà Marko Arnautovic in panchina. Lautaro non ha i 90 minuti nelle gambe e Inzaghi dovrà gestirlo con attenzione per non correre rischi in vista del ritorno a San Siro. Arnautovic, per caratteristiche, potrebbe rivelarsi utile anche a gara in corso, soprattutto se i nerazzurri dovessero trovarsi a dover gestire fisicità e palloni sporchi. A centrocampo, l’assenza per squalifica di Kristjan Asllani complica ulteriormente i piani. L’unica risorsa a disposizione per rifiatare o cambiare assetto sarà Davide Frattesi, rientrato dopo la botta subita a Parma che lo aveva costretto alla sostituzione. Buone notizie invece per Hakan Calhanoglu, che ha smaltito il colpo e sarà regolarmente al suo posto in cabina di regia.

Scelte obbligate per Inzaghi: dunque attenzione ai diffidati!

QUANTO COSTA UN CARTELLINO – In un contesto così delicato, sarà fondamentale evitare cartellini inutili: l’elenco dei diffidati è pesante e comprende tre titolarissimi come Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard. Un’eventuale ammonizione li escluderebbe dalla gara di ritorno a San Siro, rendendo ancora più stretto il margine di errore. L’Inter arriva a Monaco con le idee chiare, ma con poche carte da giocarsi fuori dagli undici iniziali. La gestione delle energie e dei momenti della partita sarà cruciale per uscire dall’Allianz con un risultato positivo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno