Inzaghi e l’Inter sono a caccia di record. La finale vale molto di più – TS

Inzaghi e l’Inter si apprestano a giocare la finale di Supercoppa contro il Milan a Riad. C’è molto in ballo in questa partita, tra cui due record che interessano sia l’Inter che il tecnico Simone Inzaghi. Insieme al TuttoSport vediamo di quali traguardi si tratta.

RECORD – L’Inter di Simone Inzaghi, dopo aver battuto l’Atalanta di Gian Piero Gasperini dominando in lungo e largo il match, è pronta per la finale contro il Milan. Inzaghi accede per la quarta volta consecutiva alla finale di Supercoppa, competizione per ora vinta 3 volte consecutivamente. Una vittoria contro i cugini porterebbe lo storico dei nerazzurri e di Inzaghi a 4 finali vinte di seguito. L’allenatore dell’Inter raggiungerebbe due mostri sacri a quota 7 titoli come Roberto Mancini ed Helenio Herrera. Bisogna riconoscere che il peso dei trofei però è differente. Mancini è a quota 7 trofei grazie a 3 scudetti, 2 coppe Italia e 2 supercoppe, mentre il ‘mago’ con i 3 scudetti, le 2 coppe dei Campioni e le 2 coppe Intercontinentali.

L’Inter di Inzaghi si gioca molto di più in questa finale

TANTO IN BALLO – L’Inter, due anni fa, ha già battuto in finale di Supercoppa il Milan per 3-0. I nerazzurri faranno di tutto per ripetersi, soprattutto perché di mezzo ci sono i cugini rossoneri. Un’ipotetica vittoria farebbe arrivare l’Inter a quota 9 Supercoppe (come la Juventus) e sarebbe il trampolino di lancio per affrontare al meglio tutte le restanti competizioni. In ballo ci sono Scudetto, Coppa Italia, Champions League e Mondiale per Club. Per i nerazzurri, fino a qualche anno fa, competere ad alti i livelli in tutte le competizioni poteva essere solo un piacevole miraggio. Oggi, grazie al lavoro in sinergia di Società, allenatore e giocatori, l’Inter si ritrova ad essere avversario scomodo per qualsiasi avversaria. Il bel gioco, le prestazioni positive, i trofei hanno fatto cadere le attenzioni non solo sui giocatori dell’Inter ma anche su Simone Inzaghi. Le sirene della Premier League suonano, tra queste c’è l’Arsenal. ma il tecnico dei nerazzurri ha ripetuto più volte di trovarsi bene a Milano. Adesso però è l’ora di fare la storia. L’Inter e il tecnico piacentino sono a caccia di record e il Milan sembra essere la preda preferita per il biscione.

