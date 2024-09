L’Inter non è più un’invincibile armata? I campanelli d’allarme di Inzaghi – TS

Inter-Milan non porta risposte positive a Simone Inzaghi, che si trova di fronte a una serie di situazioni poco rassicuranti. L’edizione odierna di TuttoSport fa il punto all’indomani dal derby.

PENSIERI – Quella vista ieri sera contro il Milan non è certo la prestazione che ci si sarebbe aspettati dall’Inter. Ma, a dir la verità, il risultato del derby non è il primo ed unico della stagione ad aver lasciato un retrogusto amaro nella bocca dei tifosi nerazzurri. Il non aver trovato la settima vittoria consecutiva nella stracittadina, infatti, non è l’unico dato che impensierisce. Nelle tre partite di settembre, tra campionato e Champions League, la squadra di Simone Inzaghi ha trovato solo due pareggi e una sconfitta. Il bilancio per l’Inter non è particolarmente rassicurante ma, anzi, evidenzia secondo TuttoSport che quell’invincibile armata di un anno fa potrebbe essere scomparsa.

Inzaghi, cos’è che non va nella tua Inter?

CAMPANELLI – Alcuni campanelli d’allarme a Inzaghi sono già suonati. Lautaro Martinez a pancia vuota dopo cinque partite, due gol nel totale messi a segno in tre partite, i blackout di Mkhitaryan (non solo in Inter-Milan), la poca aggressività di Calhanoglu nel derby. Si aggiunge adesso anche un possibile problema fisico per Barella, di cui ha fatto cenno Inzaghi nel post partita. Ecco che, analizzate tutte queste particolari situazioni, le alternanze adottate dal mister piacentino nelle ultime gare trovano maggior riscontro. Ma non solo, non è detto che le ultime prestazioni sottotono dei suoi fedelissimi non possano incidere fortemente su un cambio di gerarchie.

