Inter, invasione dei tifosi a Istanbul! Curva Nord, coreografia da 70mila euro – SM

Invasione dei tifosi dell’Inter in Turchia e in generale all’Ataturk. Onda blu della Curva Nord per la finale di Champions League con una coreografia costata Secondo quanto riportato da Sportmediaset -, 70mila euro e completamente autofinanziata

ONDA BLU A ISTANBUL – La Curva Nord raccomanda tutti i tifosi dell’Inter di indossare una maglia blu sabato allo stadio Ataturk per dare il colpo d’occhio. I tifosi nerazzurri hanno preparato una coreografia completamente autofinanziata, e costata circa 70mila euro. Per trasportarla sono stati affittati sei furgoni che oggi arriveranno a Istanbul dopo aver attraversato sei Paesi: 1500 chili di cartoncini e 12.000 bandierine monocolori che andranno a formare il disegno della coreografia pre-partita. Più altre 10.000 bandierine classiche per lo show di inizio secondo tempo. Per preparare tutto al meglio, un centinaio di ragazzi della tifoseria organizzata entreranno allo stadio della finale a partire dalle 8 del mattino di sabato.

Fonte: Sportmediaset