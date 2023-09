Inter, intensità pre Milan! Inzaghi con un dubbio: la probabile formazione – SI

Si avvicina l’atteso Inter-Milan. Sale l’eccitazione anche ad Appiano Gentile, da cui emerge un dubbio di Simone Inzaghi. La probabile formazione lanciata da Sportitalia.

PROBABILE FORMAZIONE – Grande entusiasmo alla vigilia dell’attesissimo derby di Milano, in programma domani a San Siro. Anche da Appiano Gentile, come riporta Tancredi Palmeri, l’umore è alto. Secondo quanto afferma il giornalista di Sportitalia, infatti, fuori dai cancelli del centro sportivo nerazzurro, nel corso della rifinitura di questo pomeriggio, le urla del gruppo di Simone Inzaghi erano particolarmente forti. Segno, questo, dell’intensità e del fervore nella preparazione del match. Dall’allenamento dell’Inter, inoltre, emerge un altro segnale. Si tratta di un dubbio di Inzaghi nella formazione che scenderà in campo contro il Milan. Ancora in corso un ballottaggio in difesa: Francesco Acerbi, che ha recuperato dall’infortunio, potrebbe tornare a partire dal 1′, lasciando in panchina Stefan De Vrij. Di seguito il punto sulla probabile formazione di Inzaghi per Inter-Milan.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez Thuram.