L’Inter inizia i lavori anti Atalanta: un importante rientro in gruppo!

L’Inter ha già iniziato i lavori anti Atalanta. Venerdì, infatti, sfida tutta nerazzurra tra i meneghini e gli orobici. Inzaghi recupera un giocatore.

AVVIO – Nuovo inizio di settimana per l’Inter, che ha cominciato i lavori per preparare il difficile match di venerdì sera contro l’Atalanta. La squadra di Simone Inzaghi, sabato sera, ha ottenuto il suo primo successo stagionale battendo il Lecce per 2-0, grazie alle reti Matteo Darmian e Hakan Calhanoglu. Ora arriverà la Dea, campionessa in carica dell’ultima edizione dell’Europa League, dunque un test molto più probante e tosto rispetto all’uscita contro i salentini. I campioni d’Italia si sono allenati stamattina ad Appiano Gentile e si è registrare un importante rientro in gruppo: ossia quello di Stefan de Vrij. L’olandese ha infatti svolto lavoro con la squadra, mentre non si è visto Lautaro Martinez. Il Toro lavora ancora a parte.

Inter-Atalanta -4, Inzaghi recupera de Vrij

RECUPERO – Buona comunque notizia per Inzaghi in vista di Inter-Atalanta. Il rientro di de Vrij sarà molto importante per le rotazioni. L’olandese ha praticamente saltato tutto il precampionato con la squadra, poiché dopo il suo arrivo dalle ferie si è infortunato subendo un risentimento muscolare. Dopo aver saltato le partite contro Genoa e Lecce, ora è pronto a mettersi a disposizione del mister contro l’Atalanta. Un rientro che arriva proprio nel giorno in cui, un altro difensore, Tomas Palacios, si trova a Milano per le visite mediche con il club. L’argentino sarà un nuovo rinforzo dell’Inter.