Inter, infortunio per Correa: problema al ginocchio e cambio obbligato

Brutte notizie per Simone Inzaghi durante il primo tempo della sfida tra Inter e Genoa a San Siro. Al 40’ minuto, Correa ha accusato un fastidio al ginocchio che lo ha visibilmente limitato nei minuti finali della prima frazione.

NUOVO INFORTUNIO – Joaquin Correa quasi al termine del primo tempo ha ha chiesto il cambio, ma su richiesta di Inzaghi ha stretto i denti fino all’intervallo per evitare modifiche premature all’assetto tattico. La scelta di farlo restare in campo ha permesso all’Inter di concludere il primo tempo senza dover riorganizzare la squadra in corsa, ma il giocatore ha mostrato evidenti segni di difficoltà nei movimenti, riducendo il suo apporto offensivo. Lo stesso Inzaghi ha già pianificato la sostituzione nell’intervallo: al rientro in campo ci sarà spazio per uno tra Marko Arnautovic e Mehdi Taremi, con il tecnico che valuterà chi tra i due potrà garantire maggiore incisività.

Correa, nuovo infortunio per l’Inter

OLTRO STOP – L’infortunio di Correa rappresenta l’ennesima complicazione in un periodo delicato per l’Inter, già alle prese con le assenze di Sommer, Carlos Augusto e Thuram. La mancanza di opzioni offensive rischia di pesare in vista degli impegni cruciali delle prossime settimane, soprattutto considerando l’imminente scontro diretto contro il Napoli. Resta da capire l’entità del problema al ginocchio dell’argentino. Lo staff medico nerazzurro effettuerà accertamenti nelle prossime ore per valutare l’entità dell’infortunio e stabilire i tempi di recupero.