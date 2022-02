Inter, l’infermeria si svuota ma Inzaghi ne convoca solo uno! Zero rischi – TS

Inter al completo in vista della sfida contro il Genoa in programma venerdì, ma, secondo quanto riportato questa mattina da TuttoSport, Simone Inzaghi predica calma e non vuole correre rischi con i giocatori appena rientrati dagli infortuni.

NESSUN RISCHIO – Inter, non solo il ritorno di Marcelo Brozovic e Alessandro Bastoni dopo la squalifica. Simone Inzaghi in vista della sfida contro il Genoa, recupera tutti i giocatori anche dall’infermeria, ma non tutti saranno convocati: Matìas Vecino, per esempio, è recuperato e verrà convocato. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda Robin Gosens e Joaquin Correa, recuperati anche loro ma secondo il collega di TuttoSport, difficilmente saranno convocati (come invece risulta ai colleghi del Corriere dello Sport, ndr – vedi articolo). Anche ieri l’esterno tedesco si è allenato ma il tecnico non vuole correre rischi. Per l’argentino, invece, possibile chance contro la Salernitana.

Fonte: TuttoSport – Simogne Togna