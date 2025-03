Inter, le indicazioni dall’allenamento di oggi prima del Feyenoord – Sky

L’Inter prosegue la preparazione in vista della delicata trasferta di Rotterdam, dove mercoledì sera affronterà il Feyenoord per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Questa mattina la squadra si è ritrovata ad Appiano Gentile per una sessione di allenamento che ha visto alcune conferme e aggiornamenti importanti.

RECUPERI VICINI – Notizie più incoraggianti arrivano su Carlos Augusto. Il brasiliano ha proseguito il suo percorso di recupero con un allenamento differenziato e sta rispondendo bene ai carichi di lavoro. Lo staff medico nerazzurro ha deciso di non forzare i tempi e, salvo sorprese, il laterale ex Monza non verrà convocato per la trasferta olandese. L’obiettivo è averlo a disposizione per la partita di campionato contro il Monza, in programma sabato 24 febbraio. La notizia più positiva di giornata riguarda Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha svolto un allenamento personalizzato, ma con un’intensità elevata, segnale che il suo recupero è ormai a un passo dalla conclusione. Se non ci saranno contrattempi, già domani dovrebbe tornare a lavorare in gruppo con il resto dei compagni e sarà regolarmente a disposizione per la trasferta di Champions League.

Terapia per altri tre: contro il Feyenoord scelte obbligate per Inzaghi

SERVE TEMPO – La situazione legata agli esterni continua a rappresentare un problema per Simone Inzaghi. Matteo Darmian, Nicola Zalewski e Federico Dimarco hanno svolto terapie e restano indisponibili contro il Feyenoord. Le loro condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, ma nessuno dei tre sarà della partita mercoledì sera a Rotterdam. Con ben quattro esterni fuori uso, Simone Inzaghi dovrà nuovamente affidarsi a Denzel Dumfries e Federico Dimarco (se quest’ultimo dovesse recuperare in extremis). Oppure pensare a soluzioni alternative. Contro il Napoli, Benjamin Pavard è stato adattato sulla fascia destra e non è escluso che il tecnico nerazzurro possa riproporre una soluzione simile contro il Feyenoord.