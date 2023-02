Inter, incasso da record per il Derby con il Milan: tifosi in massa a San Siro

I tifosi dell’Inter non hanno di certo mai deluso in termini di presenza a San Siro. Questa domenica, in vista del Derby di Milano contro il Milan, verrà fatto registrare un nuovo record secondo quanto scritto da CalcioeFinanza.

RISPOSTE – I tifosi dell’Inter non deludono e continueranno a non farlo in occasione del Derby contro il Milan. Atteso il tutto esaurito per la partita di cartello del weekend di campionato. L’Inter farà così registrare, secondo quanto scritto da CalcioeFinanza, il secondo maggior incasso della sua storia in Serie A: 5,75 milioni di euro lordi. Solamente nella partita contro la Juventus dell’ottobre del 2019 c’era stato un ricavo più alto, addirittura 6.6 milioni di euro con 75.923 spettatori presenti.