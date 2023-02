Inter in viaggio verso Bologna! Inzaghi, 2 ballottaggi aperti: le ultime – Sky

L’Inter è partita in direzione Bologna dove domani alle 12.30 sfiderà la squadra allenata da Thiago Motta. Matteo Barzaghi su Sky Sport fa il punto sulle condizioni di Skriniar e Dimarco, che non saranno della sfida (vedi comunicato). Due i ballottaggi aperti

PARTENZA – L’Inter domani affronterà al Dall’Ara il Bologna di Thiago Motta, ma senza Milan Skriniar e Federico Dimarco: «L’Inter è partita in treno verso Bologna, presente ovviamente la dirigenza. Non ci saranno Skriniar e Dimarco oltre a Correa, infortunato da tempo. Sta migliorando ma non è ancora a disposizione. Skriniar ha mal di schiena mentre Dimarco stava stringendo i denti già da tempo, ma ora è il momento di fermarsi per non peggiorare la situazione. Ci sono tutti gli altri a disposizione».

DUBBI – Barzaghi prosegue parlando dei dubbi di formazione di Simone Inzaghi: «Torna Romelu Lukaku dal 1′ con Lautaro Martinez al suo fianco più di Edin Dzeko. A centrocampo Marcelo Brozovic dal 1′, a destra Denzel Dumfries e a sinistra Robin Gosens. In difesa ci sono un po’ di dubbi: senza Skriniar, il suo posto può essere ricoperto o da Matteo Darmian o da Danilo D’Ambrosio quindi ballottaggio aperto così come al centro dove si contendono un posto dal 1′ Stefan de Vrij e Francesco Acerbi».