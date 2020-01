Inter in emergenza, quanti assenti in Coppa Italia con la Fiorentina – TS

“Tuttosport” sottolinea l’emergenza dell’Inter contro la Fiorentina. Gli assenti erano diversi tra difesa e centrocampo. Lieve risentimento per Sensi.

QUANTI ASSENTI – L’Inter contro la Fiorentina era in emergenza. Una costante degli ultimi mesi, persino aggravata in Coppa Italia. Ieri sera infatti Conte ha dovuto fare a meno in difesa di de Vrij, Skriniar e D’Ambrosio perché influenzati (alcuni erano in panchina per fare numero). A centrocampo, il reparto più in difficoltà, non ha giocato Sensi per un lieve risentimento muscolare al polpaccio sinistro, Brozovic per una distorsione alla caviglia in fase di recupero (proverà a farcela per Udine), Gagliardini per un trauma all’avampiede destro con edema osseo e Borja Valero per un leggero risentimento muscolare: