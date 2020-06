Inter, in difesa Skriniar unico sicuro del posto. Sorpresa Asamoah – CdS

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, l’Inter di Antonio Conte continua a convivere con qualche problema fisico di troppo in difesa. Ad oggi il solo Milan Skriniar è sicuro del posto. Recuperato anche Kwadwo Asamoah dopo una stagione martoriata dagli infortuni.

ACCIACCHI IN DIFESA – In vista di Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia prevista per il 13 giugno (ufficiale), l’Inter di Antonio Conte continua a convivere con qualche problema in difesa: sempre secondo quanto riportato dal quotidiano romano in questi giorni, solo Milan Skriniar sarebbe sicuro del posto, anche se con il rischio squalifica in vista della finale, vista la sua diffida. Gli altri due titolari sulla carta, ossia Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni, convivono con acciacchi fisici e provano a recuperare. Anche Diego Godin e Matìas Vecino in questo momento sono più fuori che dentro, per questo motivo il tecnico potrebbe ricorrere al jolly Danilo D’Ambrosio. Da evidenziare il recupero di Kwadwo Asamoah.

Fonte: Corriere dello Sport.