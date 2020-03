Inter, in Coppa Italia col Napoli scatta l’ora...

Inter, in Coppa Italia col Napoli scatta l’ora di Eriksen – TS

“Tuttosport” sottolinea che nel ritorno di Coppa Italia contro il Napoli l’Inter si affiderà a Eriksen per trovare la chiave per sbloccare la gara.

SERVE CHI INVENTA – Dopo la domenica libera concessa da Conte, questa mattina l’Inter inizierà a preparare la delicatissima sfida di giovedì al San Paolo, quando i nerazzurri dovranno cercare di ribaltare lo 0-1 dell’andata nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Sabato, quando è diventato ufficiale il rinvio della gara con la Juve, Conte ha fatto svolgere un allenamento tosto ai suoi giocatori e oggi potrà fin da subito lavorare in funzione del Napoli. Certo il rientro in porta di Handanovic, il punto di domanda riguarda Eriksen: a Torino sarebbe partito dalla panchina, ma al San Paolo ci sarà bisogno di attaccare, visto che l’Inter dovrà vincere segnando almeno 2 gol. Dunque il danese, contro una squadra chiusa, potrebbe rivelarsi “l’apri-scatole” ideale da schierare alle spalle di Lukaku e Martinez (autori dei 3 gol con cui i nerazzurri si imposero a Napoli in campionato il 6 gennaio scorso).