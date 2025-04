Inter in Coppa Italia fa cambi obbligati! Dubbi tra centrocampo e attacco – CdS

L’Inter si avvicina alla semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Milan in una situazione di emergenza, con diverse assenze in tutti i reparti. Secondo il Corriere dello Sport questa mattina in edicola, Simone Inzaghi dovrà quindi adottare scelte quasi obbligate, con una gestione attenta delle energie, considerando anche gli impegni ravvicinati tra campionato e Champions League.

UN FAVORITO – L’attacco dell’Inter è il reparto più in difficoltà in questo momento. Con Mehdi Taremi ai box per un risentimento agli adduttori e Lautaro Martinez non ancora al meglio, il tecnico nerazzurro dovrà fare scelte oculate per evitare di sovraccaricare gli altri attaccanti a disposizione. L’idea più concreta è quella di affidarsi a Joaquin Correa dal primo minuto, con uno solo tra Marko Arnautovic e Marcus Thuram titolari (entrambi reduci da gare dispendiose). L’argentino, che contro l’Udinese non ha brillato entrando a partita in corso, avrà quindi una chance importante in Coppa Italia per dimostrare di poter essere utile alla squadra in un momento così delicato. Inzaghi si aspetta una risposta concreta da lui, sia in termini di atteggiamento che di prestazione.

A centrocampo un ballottaggio: Coppa Italia, ma si pensa anche al Parma

GESTIONE DELLE FORZE – In questo caso, le scelte sono più “ragionate”: Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu sono certi del posto da titolare. Il centrocampista sardo, che sarà squalificato in campionato contro il Parma, potrà dare tutto nel derby, mentre il regista turco giocherà sicuro titolare così come annunciato in conferenza stampa da Simone Inzaghi dopo la vittoria contro l’Udinese, alla luce anche della squalifica di Kristjan Asllani. Resta solo da capire chi completerà il reparto tra Henrikh Mkhitaryan e Davide Frattesi. Il ballottaggio è aperto, ma l’armeno parte leggermente favorito per la sfida di Coppa Italia: la sua esperienza e la sua capacità di gestire i ritmi della partita lo rendono un elemento chiave in una gara così importante. Frattesi, invece, sarà sicuramente titolare nel match di sabato a Parma.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno