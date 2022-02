Inter in campo con la formazione migliore contro il Genoa: le ultime – Sky

Inter, ritorno alle origini. La formazione che Inzaghi ha intenzione di schierare a Genova prevede tutti i titolarissimi di fiducia, senza esclusione di nessuno. Come riportato da Sky Sport, il tecnico nerazzurro riparte dalle sue certezze

ULTIME DI FORMAZIONE – A pochi minuti dall’inizio della conferenza stampa di Simone Inzaghi (seguila LIVE su Inter-News.it), la formazione nerazzurra per Genoa-Inter sembra ormai fatta. In campo l’Inter migliore, con Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Marcelo Brozovic ed Edin Dzeko riproposti dal 1′ rispetto a Inter-Sassuolo. Arrivano conferme dal collega Matteo Barzaghi – inviato per Sky Sport ad Appiano Gentile -, inoltre, delle anticipazioni di ieri che vedono Inzaghi motivato a puntare ancora su Lautaro Martinez (vedi articolo). Verso la panchina, invece, Alexis Sanchez, sebbene non siano escluse sorprese. Si attendono conferme a breve.