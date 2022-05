Inter in campo agli ordini di Inzaghi: prime prove di formazione anti-Sampdoria – Sky

Inter al lavoro per arrivare preparata agli ultimi 90′ stagionali in Serie A. Inzaghi ha le idee chiare in vista di Inter-Sampdoria. Come riportato da Sky Sport, non si attendono particolari soprese nella formazione titolare

ULTIMA PARTITA – Squadra in campo dal mattina per allenarsi in vista dell’ultima partita stagionale. Calciatori subito incalzati da Simone Inzaghi, che detta il ritmo sapendo che all’Inter non basterà solo battere la Sampdoria a San Siro per vincere lo Scudetto. Prime prove di formazione in vista di Inter-Sampdoria ma non sono previste grosse soprese. Come riportato dal collega Andrea Paventi – inviato per Sky Sport ad Appiano Gentile – Inzaghi scioglierà gli ultimi dubbi tra venerdì e sabato. E sono i soliti: chi a destra tra Matteo Darmian e Denzel Dumfries ma soprattutto su quale coppia puntare in attacco.