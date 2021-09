Inter, in attesa dei sudamericani Inzaghi valuta qualche cambio sulle fasce

Inter, scelte delineate in casa nerazzurra con Simone Inzaghi con soli due dubbi di formazioni: il primo riguarda l’attacco in attesa dei sudamericani, il secondo riguarda qualche possibile cambio sulle fasce.

BALLOTTAGGI – Inzaghi domani mattina avrà modo di parlare e valutare le condizioni di Joaquin Correa e Lautaro Martinez, che rientreranno a Milano nelle prossime ore. Attualmente in vantaggio Stefano Sensi dietro Edin Dzeko, ma non è da escludere l’inserimento dell’ex Velez. Sulle fasce invece la situazione potrebbe essere diversa rispetto le ultime due giornate di campionato: a destra ballottaggio aperto tra Darmian e Dumfries, utilizzato regolarmente dall’Olanda, a sinistra invece Dimarco in leggero vantaggio rispetto Ivan Perisic.